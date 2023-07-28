إحالة 3 للمحاكمة بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسماعيلية

قررت جهات التحقيق إحالة 3 أشخاص ضبط بحوزتهم مواد مخدرة بمليون جنيه في الإسماعيلية للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات رجال الشرطة، ارتكاب المتهمين للواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

وأوضح أيمن على المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، كانت البداية عندما ضبط رجال الشرطة المتهمين الـ3 أثناء استقلال اثنين منهم سيارة ملاكي قيادة أحدهما، وبحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من مخدر الحشيش وزنت 17.900 كيلوجرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة، بقصد نقلها لأحد الأشخاص له معلومات جنائية.

واستهدف رجال الشرطة المتهم الأخير، وجرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، وعقب مواجهته اعترف بالجريمة، كما قدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.