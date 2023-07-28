الرئيس الروسي: إعلان بطرسبورج أكد على بلورة نظام عالمي متعدد الأقطاب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إعلان سان بطرسبورج، الذي ينص على المسارات الاستراتيجية، للتعاون بين روسيا وأفريقيا للمدى البعيد؛ جرى خلاله التأكيد على التزام الدول جميعها ببلورة النظام العالمي متعدد الأقطاب، الذي يعتمد على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في البيان الختامي للقمة الروسية الأوكرانية، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى التأكيد على صيغ مشتركة لمواجهة الاستعمارية الحديث، وممارسة فرض العقوبات غير الشرعية، ومحاولات تفجير القيم الأخلاقية التقليدية.

بوتين: «اتفاق سوتشي» ينص على عقد قمة روسية أفريقية كل 3 سنوات

وتابع: «أكدنا على اتفاق سوتشي، وهو ينص على عقد قمة روسية أفريقية كل 3 سنوات، وفي المستقبل نعمل على آلية للشراكة التفاوضية بين روسيا وأفريقيا، وسنواصل اتصالاتنا بين وزارات الخارجية الروسية وأفريقيا والاتحاد الأفريقية، ومن المخطط تأسيس آلية جديدة للتنسيق الروسي الأفريقي لقضايا الأمن بما فيه المسائل الآنية مثل مكافحة الإرهاب والتطرف وضمان الأمن المعلوماتي وعدم نشر الأسلحة في فضاء الخارجي والتغير المناخي».

وواصل: «ومن اللافت أن الكثير من الأفكار والمبادرات تقدم بها أصدقاؤنا الأفارقة في أثناء اجتماعنا اليوم، ونحن نأخذها بعين الاعتبار».