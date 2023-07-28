«القاهرة الإخبارية»: مقتل 5 نزلاء خلال محاولة هروب من سجن بالبرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الجمعة، مقتل 5 سجناء وإصابة اثنين آخرين وشرطي، خلال تمرد في سجن شمالي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أن التمرد وقع في سجن شديد الحراسة، بمدينة ريو برانكو عاصمة ولاية أكري، واستمر عدة ساعات، وبدأ عندما حاول 13 سجينًا الهروب فتصدى لهم الحراس لمنعهم، ما أدى لاندلاع اشتباكات بين السجناء والحراس، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

ضبط 15 قطعة سلاح

وقالت الشرطة، التي تدخلت لمؤازرة الحراس، إنها ضبطت كمية من الأسلحة كانت بحوزة السجناء، من بينها 15 قطعة سلاح من العيارين الصغير والكبير.

وأوضحت سلطات ولاية أكري أن التحقيقات جارية حول ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن إنهاء التمرد تطلب نشر 200 شرطي تقريبا بينهم قوات خاصة وتعزيزات أرسلتها الحكومة الفيدرالية.

يذكر أن 55 سجينًا على الأقل قتلوا في مايو 2019، في موجة أعمال عنف اندلعت في سجون شمالي البرازيل، حيث تكثر أعمال الشغب وتكتظ السجون.