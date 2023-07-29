تفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد مخالفات البناء بالمنيا

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرصد وتوقع مخالفات البناء والتصدي لها قبل حدوثها، وتتبع حركة المعدات الثقيلة والخفيفة على الخرائط الرقمية، باستخدام أجهزة التتبع المكاني GBS وتحليل البيانات المتعلقة بها، لاكتشاف أي مخالفات تتعلق بالمسار أو السرعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يأتي هذا ضمن تدريب متقدم في نظم المعلومات الجغرافية في المنيا، بهدف تطوير التطبيقات المكانية والهندسية في المحافظة.

تدريب متقدم في نظم المعلومات الجغرافية

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تنظيم فعاليات تدريب متقدم في نظم المعلومات الجغرافية «GIS»، بهدف تطوير التطبيقات المكانية والهندسية في المحافظة، بالتعاون مع شركة Esri، وسيستمر التدريب لمدة ستة أشهر.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وتابع الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، فعاليات التدريب في قسم نظم المعلومات والتحول الرقمي، إذ أكد أن الهدف من التدريب هو تعليم المتخصصين وتطوير برمجيات خاصة لنظم المعلومات الجغرافية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرصد وتوقع مخالفات البناء والتصدي لها قبل حدوثها.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المحافظة لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في الإدارة المحلية، إذ سيساهم التدريب في تطوير أداء وحدات التخطيط العمراني والإدارات الهندسية في تحديث المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وتسريع إصدار التراخيص والمصادقات، بالإضافة إلى ذلك، يساعد التدريب في استخدام نظام تتبع حركة المعدات الثقيلة والخفيفة على الخرائط الرقمية، باستخدام أجهزة التتبع المكاني GBS وتحليل البيانات المتعلقة بها، لاكتشاف أي مخالفات تتعلق بالمسار أو السرعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن محافظة المنيا تمتلك نظامًا متقدمًا من الخوادم المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير العمل في الإدارة المحلية على أسس علمية وتكنولوجية متقدمة.