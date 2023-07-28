يرغب الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية بالدقهلية، معرفة توقعات تنسيق كلية التربية بجامعة الأزهر بتفهنا الأشراف للبنين بالدقهلية، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي الخميس 27 يوليو وإتاحتها للطلاب على موقع الأزهر الشريف.

توقعات تنسيق كلية التربية جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بنين

وكانت جامعة الأزهر بالدقهلية أعلنت تنسيق كلية التربية بتفهنا الأشراف للبنين العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية الأزهرية مشابه هذا العام، وجاء التنسيق العام الماضي كالآتي:

- التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية تخصص عام: علمي انتظام 351 درجة، أدبي انتظام 324 درجة.‏

- التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة التعليم الأساسي: علمي انتظام 422 درجة، أدبي انتظام 359 ‏درجة.‏

- التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم: علمي انتظام 325 ‏درجة، أدبي انتظام 332 درجة.‏

- التربية بنين تفهنا الأشراف الدقهلية شعبة الخدمة الاجتماعية: علمي انتظام 400 درجة، أدبي انتظام ‏‏365 درجة.‏

- التربية بنين تفهنا الأشراف الدقهلية شعبة التربية الخاصة: علمي انتظام 390 درجة، أدبي انتظام 347 ‏درجة.‏

عنوان كلية التربية جامعة الأزهر بنين بالدقهلية

ويمكن للطلاب الالتحاق بكلية التربية جامعة الأزهر للبنين بالدقهلية بعد القبول في التنسيق هذا العام، إذ يقع مكانها في تفهنا الأشراف بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

أقسام كلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بالدقهلية

وأوضحت كلية التربية بجامعة الأزهر بالدقهلية للبنين، أنه يوجد العديد من الأقسام المختلفة التي يمكن من خلالها للطلاب الالتحاق بها وهي:

- المناهج وطرق التدريس.

- الصحة النفسية.

- التربية الإسلامية.

- أصول التربية.

- الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع

-علم النفس التعليمي.

- الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة.

- المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم.