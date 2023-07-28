تجديد حبس متهميْن بغسل 5 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهميْن بغسل 5 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق، أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

قانونى يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية المتوقعة، فأوضح حسين ياسر كمال المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد توصلت تحريات رجال الشرطة في القاهرة إلى قيام شخصين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية، وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة.

كما قدّرت أفعال الغسل التي نفذها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.