يتساءل الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة الدقهلية عن توقعات تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بنين بالدقهلية، بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الخميس 27 يوليو، إذ أوضح الأزهر أن نسبة النجاح جاءت 59.34% للقسم العلمي، و46.63% للأدبي.

تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بنين

وكانت جامعة الأزهر بمحافظة الدقهلية أوضحت تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بنين العام الماضي وجاء كالآتي:

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، شعبة الشريعة الإسلامية، «علمي انتظام 355 ‏درجة - ‏علمي انتساب 342 درجة»، و«أدبي انتظام 315 درجة - أدبي انتساب ‏‏327 ‏درجة».‏

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، شعبة الشريعة والقانون،‏ «علمي انتظام 414 درجة - ‏علمي ‏انتساب 325 درجة»، و«أدبي انتظام 360 درجة - أدبي انتساب 315 ‏‏‏درجة».

عنوان كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بنين بالدقهلية

ويتاح لطلاب الثانوية الأزهرية التقديم في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للبنين بالدقهلية، إذ يقع مكانها في تفهنا الأشراف بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

أقسام كلية الشريعة والقانون للبنين بجامعة الأزهر بالدقهلية

ويوجد في كلية الشريعة والقانون للبنين بجامعة الأزهر بالدقهلية شعبتين هم:

- شعبة الشريعة الإسلامية: وتضم 3 أقسام رئيسية وهي الفقه المقارن والفقه العام وأصول الفقه، ويمكن من خلالها ‏الطلاب العمل في العديد المجالات بينها «معيد بالكلية والكليات المناظرة، الوعظ والإرشاد، العمل ‏بالإفتاء، الإمامة والخطابة، باحث في العلوم الشرعية، التدريس بالمعاهد الأزهرية ومدارس التربية ‏والتعليم».‏

- شعبة الشريعة والقانون، تحتوي على قسمين رئيسيين وهما القانون الخاص والقانون العام، ويمكن من خلالها العمل في مجالات كثيرة منها«جميع الهيئات القضائية، الشهر العقاري، المحاماة، والشؤون الإدارية، ‏مصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الضرائب، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم ‏والإدارة».