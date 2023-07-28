تُعد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف من الكليات الهامة، لطالبات الثانوية الأزهرية، التي جاء إنشاؤها من جامعة الأزهر بالقرار الوزاري رقم 2248 لسنة 1996، وافتتحت للدراسة سنة 1997، وتضم الدراسة بها في 3 أقسام، وتحظى بإقبال كثير من الطالبات على الالتحاق بها، وفي ذلك الصدد نرصد توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر ببني سويف بنات.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر ببني سويف بنات

وتترقب طالبات الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر ببني سويف بنات، عقب اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023، حيث من المتوقع أن يكون تنسيق العام الحالي لا يختلف كثيرًا عن العام الماضي، خاصة بالأقسام الثلاث بها وهي كالتالي:

شعبة الشريعة الإسلامية 339 انتظام علمي 325 درجة انتساب علمي.

315 درجة انتظام أدبي، 315 درجة انتساب أدبي.

بالنسبة لشعبة اللغة العربية 326 درجة انتظام علمي.

بالنسبة لشعبة أصول الدين، 325 درجة للعلمي، و322 الأدبي انتظام، و315 للانتساب.

عنوان كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر ببني سويف بنات

تبحث كثيرًا من طالبات الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم عن عنوان كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر ببني سويف بنات، التي تقع في شرق النيل، ضمن منطقة بني سويف الجديدة.

مصروفات كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر ببني سويف بنات

وتبلغ مصروفات كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر ببني سويف، بنات حوالي 570.5 جنيه للمستجد انتظام، وانتساب 770.5 جنيه، سنوات سابقة 770.5 جنيه.

جرى إنشاء كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بني سويف لتكون في مصاف الكليات الناهضة بمسئوليتها التعليمية والبحثية والخدمية المتنوعة والتميز حيث تضم الكلية 3 أقسام هي:

1- قسم أصول الدين.

2- قسم اللغة العربية.

3- قسم الشريعة الإسلامية.