التظليل المسموح به في السعودية 2023 لزجاج السيارة.. اعرفه لتجنب الغرامة

وضعت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، عددا من الضوابط والشروط لتظليل المسموح به في السعودية 2023، التي يجب على السائقين الالتزام بها عند تظليل زجاج السيارة.

التظليل المسموح به في السعودية 2023

وتحذر الإدارة العامة السائقين، من أن عدم الالتزام بالتظليل المسموح به في السعودية 2023 سيعرضهم لغرامات مالية تبدأ من 500 ريال، وتصل في بعض الحالات إلى 900 ريال سعودية، وعقوبات قانونية تصل إلى السجن، ويمكن لرجال المرور أن يسجلوا المخالفات المتعلقة بتظليل الزجاج، حتى وإن كانت السيارة واقفة في المكان العام.

وحددت إدارة المرور، بأن نسبة التظليل المسموح به في السعودية 2023 بها تختلف باختلاف نوع السيارة، وأنه ينبغي على السائق تجنب تظليل الزجاج الأمامي للسيارة، لتسهيل الرؤية أثناء القيادة، ويجب أن يكون التظليل غير عاكس للصور.

ووفقًا لتوجيهات الإدارة العامة للمرور في السعودية، يسمح بتظليل الزجاج للمركبات التي تشمل قمرة القيادة (الغمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية مخصصة لنقل الأشخاص.

المركبات غير المسموح بتظليلها في السعودية 2023

وصرحت إدارة المرور في السعودية بأن هناك مركبات لا يسمح بتظليلها، وتشمل سيارات الأجرة العامة، والليموزين، وسيارات التأجير اليومي، وسيارات السبورت باب واحد، ومركبات نقل البضائع.

وكما أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة تشمل الأجزاء الزجاجية الجانبية في المقاعد الخلفية، ويجب أن يكون التظليل شفافًا من داخل المركبة ولا يعيق الرؤية.

وأشارت الإدارة العامة للمرور في السعودية بأنه يسمح بتظليل الزجاج الأمامي الجانبي الخاص بالسائق والمرافق فقط في حالات خاصة وفقًا لموافقة المرور السعودي، ويأتي ذلك في سعي لتحسين السلامة المرورية وتجنب الحوادث، ويجب على السائقين الالتزام بتلك الضوابط والشروط لتفادي التعرض للعقوبات المالية والقانونية.