إيني الإيطالية ترد على أنباء خروج حقل ظهر للغاز من الخدمة: لا مشكلات في الإنتاج

صرح مسؤول في شركة إيني الإيطالية، في أول تصريح للشركة، بعد الجدل الذي أثير حول إنتاج الغاز من حقل ظهر، بأنه لا توجد أي مشكلات في عملية الإنتاج من الحقل المذكور، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة «رويترز».

عدم وجود مشكلات في عملية إنتاج الغاز

وأشار المسؤول، إلى عدم وجود أي مشكلات في عملية إنتاج الغاز من حقل ظهر المصري، كما نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء قبل عدة أيام، الأنباء التي تحدثت عن وجود مشكلات تقنية في حقل ظهر للغاز الطبيعي، أدت إلى تراجع في الإنتاجية وتهديد خدمته.

وصرح المركز، بأن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، نفت الأنباء المتداولة، وأكدت أن حقل ظهر يعمل بكفاءة عالية، وينتج بكامل طاقته الإنتاجية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ولا توجد أي مشكلات تقنية تؤثر على عمليات الإنتاج.

تراجع متوسط إنتاج الغاز الطبيعي

بالنسبة لإنتاج الغاز، كشفت شركة إيني الإيطالية، عن تراجع متوسط إنتاجها من الغاز الطبيعي في مصر خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 8.4% على أساس سنوي، و4.3% على أساس فصلي، ليصل متوسط الإنتاج خلال هذه الفترة إلى مليار و318 مليون قدم مكعب يوميًا، مقارنة بمليار و439 مليون قدم مكعب يوميًا في الربع الثاني من العام الماضي، ومليار و378 مليون قدم مكعب يوميًا في الربع الأول من العام الحالي.

وأفادت قاعدة بيانات الطاقة المشتركة «جودي»، بأن إجمالي إنتاج مصر من الغاز تراجع بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغ نحو 25.6 مليار متر مكعب، مقارنة بـ28.1 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويبلغ إجمالي إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي، بين 6.5 و6.8 مليار قدم مكعب يوميًا، وشهد إنتاج مصر من الغاز، انخفاضًا بنسبة 3.3% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي السابق، حيث بلغ 64.5 مليار متر مكعب، وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة «بريتيش بتروليوم».

مدبولي: الغاز ليس له علاقة بانقطاع التيار الكهربائي

وعدلت مؤسسة فيتش سوليوشنز، توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر خلال العام الحالي، حيث توقعت في السابق، نموًا بنسبة 1%، لكنها عدلت توقعاتها لتشير إلى انخفاض بنسبة 4% خلال العام الحالي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، عدم وجود أي علاقة بين انقطاع التيار الكهربائي الحالي، ومستويات إنتاج الغاز الطبيعي، مشيرا إلى عدم وجود أي مشاكل في الإنتاج من حقل غاز ظهر.

وأعلن مدبولي، خطط لاستيراد كميات إضافية من المازوت في الفترة المقبلة، بقيمة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، بهدف التصدي لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والتحسين من الوضع الحالي.