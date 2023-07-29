أسرع طريقة للاستعلام عن المطالبات في القضايا إلكترونيا

تقدم منصة مصر الرقمية، الكثير من الخدمات للمواطنين إلكترونيًا، ما يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف بالمصالح الحكومية، في إطار خطة التحول الرقمي، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خدمات مصر الرقمية

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية إلكترونيًا، وأهمها الخدمات المتعلقة بالقضايا، ومنها الاستعلام عن المطالبات، إذ أتاحت المنصة تقديم تلك الخدمات.

والخدمات المتعلقة بالقضايا التي تقدمها منصة مصر الرقمية، الاستعلام عن بيانات دعوى، الاستعلام عن حدوث استئناف، الاستعلام عن المطالبات، والاستعلام عن رول دعوى.

الاستعلام عن المطالبات

وللاستعلام عن المطالبات فى القضايا، هناك عدة خطوات مبسطة لابد من اتباعها، وتكون أولى تلك الخطوات من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط

وبعد ذلك تضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة فى الشريط العلوي من الموقع.

وبعدها ستظهر لك قائمة الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية، وتضغط على أيقونة «خدمات القضايا»، وتضغط على أيقونة «الاستعلام عن المطالبات»، وبعدها تدخل البيانات المتعلقة بالقضية، ستظهر لك نتيجة الاستعلام.