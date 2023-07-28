وفاة طفل تناول مادة مخدرة بالخطأ في الغربية

توفى طفل في العقد الأول من العمر، إثر تناولة مادة مخدرة «إستروكس» حال جلوسة بجوار والده، بقرية كفور بلشاي، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بمصرع طفل

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغاً من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، يفيد بورود طفل في العقد الأول من العمر، مصاب بحالة إعياء شديد، إدعاء تناوله مادة سامة، وجرى تحويله إلى قسم السموم بالمحلة العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة، بعد عدة أيام.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفل يدعي «محمد. أحمد. م. ع. ال» ويبلغ من العمر 3 سنوات، نتيجة تناولة مادة مخدرة «استروكس» عن طريق الخطأ، حال جلوسة بجوار والده داخل منزلهم بقرية كفور بلشاي.

تحديد نوع المخدر

وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب ونوع المخدر، تمهيدا لإستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الرأي القانوني

وأوضح إسلام سليمان المحامي والخبير القانوني، أن تلك الواقعة تعد قتل خطأ، حيث أن المادة رقم 238 من قانون العقوبات تنص على «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن الممكن أن تصل إلى 5 سنوات، ويتم الحكم في كل قضية بحسب ما جاء في القيد والوصف.