انتشال جثة طفلة من ترعة في بني سويف

لقيت طفلة في الرابعة من عمرها مصرعها غرقا في ترعة بمحافظة بني سويف، وجرى انتشال جثتها ونقلها لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق طفلة في الرابعة من عمرها، داخل مياه ترعة بعزبة محمد أغا التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، والذي وجه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

انتشال جثة الطفلة ونقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام

وتبين أن الطفلة المتوفية تدعى «سجدة. خ. ر» 4 سنوات، وجرى نقلها إلى الوحدة الصحية بقرية دلاص في محاولة لإسعافها، إذ تبين من توقيع الكشف الطبي عليها مفارقتها للحياة، وجرى نقلها بواسطة سيارة اسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

جرى تحرير محضر بالحادث، وأخطرت جهات التحقيق، والتي طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، للوقوف على أسباب الحادث، كذلك تقرير مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة.