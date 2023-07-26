انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل، جثة طفل غريق في مياه النيل بجوار معدية النوابعة بمركز ببا جنوب المحافظة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

العثور على جثة طفل طافية بمياه نهر النيل في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل طافية بمياه نهر النيل قرب معدية النوابعة بجوار قرية طنسا في مركز ببا جنوب المحافظة، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتشال جثة طفل طافية بمياه النيل في بني سويف

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة بالتعاون مع الأهالي، وجرى إيداعها مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، عقب نقلها بواسطة سيارة إسعاف.

إيداع الجثة مستشفى بني سويف التخصصي

وتبين أن الجثة لطفل يدعى عبد الله إبراهيم 14 عاما، ويقيم بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق التي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب الوفاة.