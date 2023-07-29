«كايروكي» تحيي ثاني حفلاتها بالمنارة اليوم

تستعد فرقة كايروكي، لإحياء حفل غنائي كبير اليوم، بالمنارة، بعد أن أحيت حفلا الخميس الماضي، وكان كامل العدد.

حفل كايروكي

شهد حفل كايروكي الأخير، غناءهم لأول مرة ألبوم الجديد «روما»، بالاضافة إلى أغنياتهم القديمة، وأغنيات مسلسل «ريفو»، وباقة متنوعة من أغنياتهم المحببة للجمهور، ومن المتوقع أن تشهد حفل كايروكي اليوم، العديد من المفاجآت الخاصة للجمهور.

حضور عدد كبير من الشخصيات حفل كايروكي

‎شهد حفل الخميس، حضور مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين، مع تفعيل خدمة تُطبق لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية، حيث تتيح للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل «لايڤ»، حضورها «أونلاين» في أي مكان يتواجد به، بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا، لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح، والجمهور الذي يحضر الحفل «لايڤ».

‎يذكر أن فريق «كايروكي»، طرح مؤخرا ألبوم «روما»، الذي ضم 12 أغنية، وهم «ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوسارتيكا، متوحشنيش، جيمس دين»، إلى جانب أغنية «نفسي أحبك» بالتعاون مع سارة مول، و«تارانتينو» بالتعاون مع مغني الراب مروان بابلو.