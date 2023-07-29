لما جبريل: نتطلع لإقامة مهرجان العلمين كل عام.. والمدينة دبت فيها الروح

قالت لما جبريل، مذيعة «إكسترا نيوز»، إنَّ مهرجان العلمين الجديدة، شهد بداية قوية للغاية، إذ يستمر معنا حتى الأسبوع الأخير من أغسطس المقبل، وبفضل هذا المهرجان، نستطيع أن نقول «المدينة فيها روح.. ودبت فيها الحياة»، وهي «مفتوحة لكل المصريين».

نشعر أننا في «كرنفال» منذ بداية مهرجان العلمين الجديدة

أضافت «جبريل»، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المهرجان منذ بدايته وطوال الوقت، نسير في «كرنفال» أو احتفالية للمدينة من مناظر طبيعية وبطولات رياضية منظمة وفرق موسيقية، تسير وتتجول في الشوارع، بجانب حفلات غنائية على مستوى عالمي، وعروض مسرح الشارع، وبطولة «البادل»، ليصبح قضاء يوم بها مليىء بالأجواء الساحرة والأحداث، ونأمل في مزيد من الدورات، والاستمرار عاما بعد عام بنفس القوة، ونعرف الناس أكثر، ويتم تطوير الأداء.

رغم كل هذا الجمال.. لا نزال بالمرحلة الأولى من إنشاءات مدينة العلمين

وتابعت مذيعة «إكسترا نيوز»، «العمل بـمدينة العلمين يجري على قدم وساق وبدون تعطيل لأي شيء، بل لا أحد يشعر بهذا ولا شيء يعيق حركة المصيفين أو السياح.. ورغم هذا الجمال المبهر لمدينة العلمين، إلا أنها لا تزال في المرحلة الأولى من البناء، وهناك العديد من المراحل جار العمل على إنجازها والانتهاء منها».