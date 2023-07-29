حوادث اليوم.. «الداخلية» تنفذ 83 ألف حكم قضائي وسقوط المتهم بسرقة الحقائب

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من الخارجين على القانون، وتحرير عدد من القضايا فى محافظات الجمهورية، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن»، أبرز الضبطيات التي نفذتها أجهزة وزارة الداخلية، خلال حملاتها المكبرة.

تنفيذ 83 ألف حكم قضائي

وشنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة، تمكنت خلالها فى 24 ساعة من ضبط 252 قضية مخدرات، و115 سلاحا ناريًا، كما نفذت الحملات، 83 ألفًا و622 حكمًا قضائيًا متنوعا على مستوى محافظات الجمهورية.

سقوط المتهم بسرقة حقائب المارة

وفى محافظة القاهرة، تمكن رجال الشرطة، من ضبط شاب بتهمة سرقة حقائب المارة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، وجرى اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد ورود بلاغ إلى رجال الشرطة من شخصين، بفقد حقيبة الظهر الخاصة بأحدهما، وبداخلها هاتف محمول، وجواز سفر، وبعض المتعلقات الشخصية.

تحرير 79 مخالفة مرورية

تمكنت حملات الإدارة العامة للمرور على كل الطرق والمحاور الرئيسية، من ضبط 79661 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.