مصدر أمني ينفي إجراء أي تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات

نفى مصدر أمني إجراء أي تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات بمختلف أنواعها.

وفي سياق آخر، نفي مصدر أمني صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من ادعاءات حول إضراب نزيلات عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل.

أكاذيب

وأشار المصدر، إلى أن ذلك يأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، كما أنه محاولة لإثارة البلبلة، بعد أن فقدت الجماعة الإرهابية مصداقيتها بأوساط الرأي العام.