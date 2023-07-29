كليات جديدة تنتظر طلاب الثانوية العامة لأول مرة.. أبرزها الذكاء الاصطناعي

خلال الـ48 ساعة المقبلة، من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، ومن ثم تكريم الأوائل، ودائما قبل ظهور النتيجة، يفكر الطلاب، أي من الكليات التي يمكن أن يلتحقوا بها، تؤهلهم لسوق العمل.

تخصصات وكليات جديدة للعام الدراسي الجديد

تخصصات جديدة، تنضم للدراسة لأول مرة هذا العام، جاء ذلك وفق تطوير وتحديث البرامج الدراسية، مما يلبي متطلبات سوق العمل، ويدعم الدراسة بمستويات عالية الجودة العالمية، وكانت جامعة المنصورة الجديدة، أولى الجامعات التي تدخل خدمة التحديث، فضلا عن العمل على إنشاء مستشفى جامعي لخدمة كلية الطب.

العام الدراسي الجديد 2023-2024، يستقبل عدد من الكليات الجديدة، في عدة جامعات مصرية، سيتم إدراج جامعتي مرسي مطروح، والوادى الجديد إلى قوائم التنسيق الجامعي هذا العام، شاملة عدد من كليات الطب والعلوم والصيدلة والتجارة الجديدة، وكذلك كليات الحاسبات والمعلومات بهما، فضلا عن جامعة «الدلتا التكنولوجية»، التي تنتظر موافقات الجهات المختصة لبدء دراسة تخصصات جديدة بداخلها.

كليات الذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية

كليات الذكاء الاصطناعي، سيطرت هذا العام على بعض الجامعات، وافتتاحها لأول مرة، منها جامعة كفر الشيخ، جامعة حلوان بعد تغيير اسم كلية الحاسبات والمعلومات، وجرى فتح عددة أقسام جديدة بها، بما يواكب متغيرات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما يتم فتح باب الدراسة في الحاسبات والمعلومات بالنوبارية إلى جامعة دمنهور، وكلية الطب البيطري إلى جامعة العريش.

كلية جديدة تحت الإنشاء

كما أنه سيجري إنشاء عدد من الكليات بجامعات مصر المختلفة، منها كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح، كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط، كلية العلاج الطبيعي بالسويس، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة المتجددة بجامعة بني سويف التكنولوجية، فضلا عن إنشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وإنشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، وأيضا تحويل معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط إلى كلية بمسمى «كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية».