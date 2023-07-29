مصرع طفل غرقا بترعة مواجهة لمنزله في سوهاج

لقي طفل 10 سنوات مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، إذ أقدم على الاستحمام بالترعة المواجهة لمنزله، وجرى انتشال الجثمان، ونقله إلى مستشفى طما المركزي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ لمركز طما من المستشفى المركزي، بوصول الطفل «أحمد. ع. ح»، تلميذ ويقيم بدائرة المركز جثة هامدة، إدعاء غرق.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبسؤال ذويه، أفادت والدته، «رشا. ر. م» سن 34 عاما ربة منزل، وجده، «حسن. م. ش» سن 69 عاما عامل، ويقيمان بالناحية ذاتها، بأنه أثناء استحمام المذكور بالترعة المواجهة لمنزله، ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفيا الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.