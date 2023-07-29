فقدان 4 جنود أستراليين جراء تحطم هليكوبتر

أسفر حادث تحطم مروحية خلال تدريبات «تاليسمان» العسكرية الأمريكية والأسترالية المشتركة، في شمال شرق أستراليا، عن فقدان 4 جنود أستراليين، وفقا لما ذكرته شبكة «أيه بي سي» الإخبارية الأمريكية.

الدفاع الأسترالية: الهليكوبتر كانت في مهمة تدريبية

أشارت القناة الإخبارية، إلى تحطم الطائرة الهليكوبتر التابعة لـ الجيش الأسترالي من طراز «إم آر إتش 90 تايبان»، قبالة ساحل كوينزلاند بالقرب من جزيرة هاميلتون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

و قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، إن الهليكوبتر كانت في مهمة تدريبية، مشيرا إلى تعليق التمرين.

وفي سياق متصل، وصف قائد قوات الدفاع الأسترالية أنجوس كامبل، حادث تحطم الهليكوبتر، بلحظة مروعة.