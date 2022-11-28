تحطم طائرة هليكوبتر في روسيا.. ومصرع قائدها وراكب

لقي شخصان مصرعهما، أمس الأحد، جراء تحطم طائرة هليكوبتر «روبنسون 66» عندما هبطت بصعوبة بالقرب من «قرية فيازوفيتس» في منطقة تفير شمال غربي البلاد.

وقال متحدث باسم الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن طائرة هليكوبتر تحطمت في حقل، مشيرا إلى مقتل شخصين.

وأوضح فرع النقل الغربي للجنة التحقيق الروسية، عبر «تليجرام»، أن ضحايا حادث تحطم طائرة هليكوبتر، قائدها وراكب.

وأشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن الطيار من مواليد 1968 والشخص الآخر من مواليد 1975.

التحقيق في حادث تحطم هليكوبتر من طراز «روبنسون 66»

وفي سياق متصل، بدأت السلطات في التحقيق، في حادث تحطم هليكوبتر من طراز «روبنسون 66» في منطقة «تفير» الروسية.

وفي 22 سبتمبر الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز «سو-30»في «منطقة تفير»، دون وقوع ضحايا.وقالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، في ذلك الوقت، إن طائرة مقاتلة من طراز «سو-30» كانت تنفذ طلعة تدريبية، سقطت في منطقة أشجار، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت «ريا نوفوستي»، أن طائرة مقاتلة من طراز «سو-30»، قفز منها بالمظلة.

العقوبات ضد «موسكو» يمكن أن تؤثر على تصنيع قطع غيار

وفي وقت سابق، قال المهندس الروسي ميخائيل بوهنيرت، إن الزيادة السريعة في الأعطال الميكانيكية بالطائرات، قد توضح أن هناك شيئاً أساسياً قد تغير، وفقا لما ذكره موقع «الإمارات اليوم».

وأضاف بوهنيرت، في تقرير نشرته مؤسسة «راند» الأمريكية، أن العقوبات المفرضة ضد «موسكو» على خلفية الأزمة الأوكرانية يمكن أن تؤثر تماماً في قدرة البلاد على تصنيع وصيانة قطع غيار مطلوبة للحفاظ على سلامة الطائرات.