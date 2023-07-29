قصف أوكراني على دونيتسك بـ6 قذائف من عيار 155ملم

قصفت القوات الأوكرانية، في وقت مبكر من اليوم السبت، «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، باستخدام 6 قذائف من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن «موسكو» لا تقبل جر الدول الغربية لأوكرانيا، للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لأن الأمر يشكل تهديدا أساسيا لمصالح بلاده، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكرر بوتين، خلال اجتماع مع القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا، في مدينة «سان بطرسبرج»، إن «موسكو»، قالت دائما علنا ​​أنها مستعدة للمفاوضات، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب «كييف».

وتابع بوتين: أن «موسكو» مستعدة دائما للبحث عن طرق سلمية لتسوية الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن بلاده لم ترفض أبدا التفاوض بشأن أوكرانيا.