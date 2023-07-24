القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 55 مرة في يوم واحد

قصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك، الواقعة جنوب شرق البلاد، 55 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام، 205 طلقات ذخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

زيلينسكي: تضرر مبنى القنصلية اليونانية في أوديسا

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن مبنى القنصلية اليونانية تضرر نتيجة الضربة الروسية في أوديسا جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الروسية، مدينة أوديسا، ما أسفر عن مقتل شخص، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

اقتصاديا، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن مبادرة حبوب البحر الأسود « صفقة الحبوب» لم تحقق هدفها الإنساني، مشيرا إلى أن المباردة تم استخدامها فقط لإثراء الولايات المتحدة وأوروبا.

نحو 18 مليار دولار حجم التجارة بين روسيا ودول إفريقيا

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن تجارة بلاده مع الدول الأفريقية زادت في العام الماضي2022 ووصلت إلى قرابة 18 مليار دولار، مشددا في مقال نشر على موقع الرئاسة الروسية «الكرملين» بعنوان: «روسيا وأفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح»، على أن الشركات الروسية مهتمة بالعمل بشكل أكثر نشاطا في القارة في مجال التقنيات العالية والاستكشاف الجيولوجي، في مجمع الوقود والطاقة، بمافيها ذلك الطاقة النووية، والصناعات الكيماوية ، وهندسة التعدين والنقل.

وقال بوتين، إنه يتطلع إلى الاجتماع مع القادة الأفارقة في مدينة «سانت بطرسبرج في القمة «الروسية الأفريقية» في الفترة من 27 إلى 28 يوليو الجاري، حيث سيتم اعتماد خطة عمل حتى عام 2026، داعيا الدول الأفريقية للمشاركة في مهرجان الشباب العالمي، الذي سيعقد في مدينة «سوتشي» خلال مارس 2024، بحضور أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 180 دولة.