عاجل.. تطور مفاجئ في ملف رحيل محمد الشناوي عن الأهلي

تضاءلت فرص رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي النصر السعودي خلال الساعات الماضية، بعد أن كان ضمن المرشحين للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن فرص الشناوي تراجعت في الساعات الماضية، وبات الحارس الدولي أقرب للاستمرار داخل القلعة الحمراء منه أقرب إلى الانتقال إلى النصر السعودي.

وأكد أن الشناوي كان ينتظر حسم الموقف خلال الساعات الماضية من أجل الرحيل، خاصة في ظل موافقة إدارة النادي والسويسري مارسيل كولر، إلا أن الساعات الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا، وتم تجميد الصفقة.

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