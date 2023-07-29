قصف أوكراني جديد على دونيتسك بـ14 قذيفة من عيار 15 ملم

قصفت القوات الأوكرانية، من جديد، صباح اليوم السبت، «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، باستخدام 14 قذيفة من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي الروسية».

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قصفت القوات الأوكرانية، «مقاطعة دونيتسك»، بـ6 قذائف من عيار 155 ملم، فيما أمطرت المدفعية الروسية، مجموعات من «المخربين» الأوكرانيين، بنيران كثيفة بالقرب من قرية سادوف في «مقاطعة خيرسون»، على حد قول متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، خلال اجتماع مع القادة أفارقة خلال القمة «الروسية الإفريقية» بمدينة «سان بطرسبرج» الروسية، إن وضع أوكرانيا كدولة محايدة له أهمية أساسية لبلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن الإخبارية الأمريكية».