حالة الطقس اليوم.. انكسار الموجة الحارة بعد امتدادها طوال شهر يوليو

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، متوقعة انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال شهر يوليو، التي تخطت الفترة المعتادة لها، بسبب ظواهر جوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد البلاد، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية، ورغم ذلك، يسود طقس شديد الحرارة، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس اليوم

بالنسبة لحالة الطقس اليوم، يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية، ويكون مائلاً للحرارة والرطوبة على كل الأنحاء.

وتنشط الرياح على عدة مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 29 يوليو، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.