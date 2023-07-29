شهدت أسعار الريال السعودي اليوم، بمختلف البنوك المصرية، استقرارا أمام الجنيه المصري، إذ سجل الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء، وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم السبت 29-7-2023 في البنوك المصرية، حسب ما كشفت عنه البنوك في آخر تحديث لأسعار العملات قبل بدء العطلة الأسبوعية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت: 8.18 جنيه للشراء.