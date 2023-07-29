آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023.. على مكتب وزير التعليم للاعتماد

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 قائلا إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء اليوم بمكتبه.

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، سيكون بعد اعتمادها من الوزير، وبهذا سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، وهذه هي آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023.

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر، أنه من ضمن آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023، هو قرب الانتهاء من تسكين درجات نتيجة الثانوية العامة في الكنترولات، منوها منع ظهور نتيجة الطلاب الغشاشين، والطلاب المتسببين في أعمال شغب مثبتة بحقائق في التحقيقات.

سجل الآن للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

وحرصت «الوطن» على تقديم خدمة ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم، لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022 - 2023، من خلال موقعها الإلكتروني، بشرط أن يسجل الطالب بياناته لإبلاغه بالنتيجة فور ظهورها، ومن خلال الخطوات التالية:

- كتابة الاسم الرباعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- كتابة رقم التليفون.

- الضغط على سجل الآن.