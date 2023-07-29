إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة أمام مول بالتجمع الخامس

أمرت النيابة العامة بإحالة مُسجل خطر لاتهامه بسرقة سيارة من إحدى السيدات أثناء تركها أمام أحد المولات التجارية في التجمع الخامس للمحاكمة الجنائية.

بلاغ بسرقة سيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، يفيد باكتشافها سرقة السيارة خاصتها، أثناء تركها أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مُسجل جنائيًا، ومحل إقامته في محافظة الجيزة.

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات أمكن القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة من خلال استخدام مفتاح السيارة، عقب عثوره عليه بالمول المُشار إليه وتم بإرشاده ضبط السيارة.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة المتوقعة

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».