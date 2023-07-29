تنسيق الكليات 2023 والخريطة الزمنية للعام الجديد على طاولة «الأعلى للجامعات»

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور رؤساء الجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس والدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق في رحاب جامعة مطروح؛ لوضع الرتوش النهائية لتنسيق الكليات 2023 ومناقشة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 وعدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعليم الجامعي.

الأعلى للجامعات يضع الرتوش النهائية لتنسيق الجامعات

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموضوعات التي سيناقشها المجلس تتعلق جميعها بالتعليم الجامعي والخريطة الزمنية وتنسيق الجامعات، موضحة أن الموعد المقترح لبدء العام الدراسي الجديد هو 30 سبتمبر 2023، وأن الرأي النهائي لموعد بدء الدراسة يكون للمجلس الأعلى للجامعات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

وأضافت المصادر، أن المجلس سيتابع اليوم تقارير اللجنة العليا للتنسيق بشأن تحديد الأعداد المقررة للقبول بالكليات المختلفة، وكذلك المواعيد المقررة لانطلاق مراحل تنسيق 2023 سواء لطلاب الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو ما يعادلها من شهادات.