إحالة 6 أشخاص بتهمة سرقة مليون جنيه من مزرعة دواجن بالدقهلية للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي مُكون من 6 أشخاص لاتهامهم بسرقة مليون جنيه من مزرعة دواجن في الدقهلية، للمحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من كشف ملابسات ما تبلغ من قبل مالك مزرعة دواجن كائنة بدائرة المركز، ونجله مُصاب بطلق ناري، يفيد بقيام 3 أشخاص بالدلوف لداخل المزرعة الخاصة بهما أثناء وجودهما وتهديدهما بأسلحة نارية والاستيلاء منهما على مبلغ مالي تجاوز المليون جنيه وهاتف محمول.

محاولة هرب وأعيرة نارية

وأثناء محاولة المتهمين الهرب تمكن نجل مالك المزرعة المصاب من اللحاق بأحد المتهمين والإمساك به وأثناء ذلك أطلق المتهم عيارًا ناريًا تجاهه محدثًا إصابته الموصوفة، ولكنه تمكن من الإمساك بالمتهم وتبين أنه «أحد الأشخاص يقيم في دائرة المركز»، وضُبط بحوزته سلاح ناري «بندقية آلية، وعدد من الطلقات التي تستخدم على ذات السلاح».

القبض على المتهمين

وبعمل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم الذي تم القبض عليه بالاشتراك مع عدد 5 أشخاص آخرين لأربعة منهم معلومات جنائية، محل إقامتهم في نطاق محافظتي الإسكندرية والدقهلية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهم وأمكن القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم أنه نظرًا لعمله في مزارع الدواجن بذات المنطقة الكائن بها مزرعة المجني عليهما وعلمه بمواعيد بيع الدواجن وحيازتهما لمبالغ مالية عقد العزم على سرقتهما وفي سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة.

الارشاد عن المسروقات

وكذلك أرشدوا عن جزء من المبلغ المستولى عليه، والسلاح الناري والسيارة المستخدمين في ارتكاب الواقعة، كما أرشد أحدهم عن أسلحة نارية أخرى كان يحتفظ بها ولم تستخدم في ارتكاب الواقعة «رشاش، 2 بندقية آلية، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 6 خزائن».

وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.