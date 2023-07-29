أسعار المواشي في سوق السبت بإسنا جنوب الأقصر.. 230 جنيها لكيلو «العجالي»

شهد سوق السبت للمواشي بإسنا جنوب الأقصر، انخفاضا عاما في أسعار العجول والأبقار والجاموس والأغنام بسبب قلة الشراء وكثرة المعروض، إذ بلغ سعر كيلو اللحم العجالي قائم 230 جنيها.

انخفاض أسعار المواشي

وأوضح رضوان النجار، تاجر مواشي بسوق إسنا جنوب الأقصر، أن هناك انخفاضا عاما في كل أسعار المواشي بالسوق، أما المواشي القاني فأسعارها انخفضت بين 1500 و2000 جنيه للرأس، أما القاني من الأبقار فأسعارها ما زالت مرتفعة، فسعر العجل من عمر شهر لـ6 أشهر، تراوح بين 13 إلى 18 ألف جنيه، كما انخفضت أسعار البقر والجاموس الوالد بشكل عام، حيث تراوح سعر البقر والجاموس الوالد من 40 إلى 90 ألف جنيه، وتراوح سعر البقر والجاموس «العُشر» بين 35 ألفا و60 ألف جنيه.

أسعار الأغنام والجمال

وأشار إبراهيم العربي، تاجر مواشي بالأقصر، إلى أن أسعار الأغنام انخفضت، فالخروف تراوح سعره بين 5 آلاف و8 آلاف جنيه، فيما بلغ جدي الماعز من 2000 إلى 5000 آلاف جنيه، لافتا إلى أن أسعار الجمال شهدت انخفاضا ملحوظا أيضا، إذ تراوحت أسعارها بين 45 ألفا إلى 60 ألف جنيه، للجمال «اللحم»، حيث بلغ سعر كيلو لحم الجمل قائم حوالي 200 جنيه.