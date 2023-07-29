«طيبة التكنولوجية»: استمرار تدريب طلاب الخدمات الفندقية حتى الأسبوع المقبل

واصل طلاب وطالبات برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، تدريباتهم الصيفية العملية بالفنادق الكبرى، والتي تستمر حتى الأسبوع المقبل.

متابعة أعمال التدريب الصيفي

وأجرى الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بجامعة طيبة التكنولوجية، جولة تفقدية لعدد من فنادق الأقصر لمتابعة أعمال التدريب الصيفي لطلاب وطالبات برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، ترافقه فاطمة عبدالحميد، عضو هيئة التدريس المعاونة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

حسن سير التدريب

وأوضح منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، أن الجولة شملت تفقد أعمال البرنامج التدريبي الصيفي للطلاب، في أعمال المكاتب الأمامية، بداية من قسم التليفونات، مرورا بقسمي الحجز والاستقبال، وعلاقات وخدمة العملاء، والإشراف الداخلي، وذلك بالفنادق السياحية الكبرى ذات الخمس نجوم، لمتابعة مدى التزام الطلاب بالبرنامج والاستفادة منه، وكذا الاطمئنان على حسن سير التدريب، والتأكد من أعمال الحضور والانصراف والالتزام وتذليل أي صعوبات قد تطرأ.

سوق العمل الفندقي في احتياج للمزيد من التخصصات

وأضاف منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، أن مديري التدريب ورؤساء الأقسام في الفنادق أشادوا بمستوى الطلاب في الجوانب العملية، وطالبوا بالمزيد من التعاون مع الجامعة في جوانب التدريب، وعقد الندوات والمؤتمرات، مؤكدين أن سوق العمل الفندقي في الأقصر يحتاج إلى المزيد من التخصصات التي يمكن للجامعة أن تتبناها، مثل الأغذية والمشروبات، وهي عصب المجال الفندقي.