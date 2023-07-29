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مواعيد وشروط التقديم في المدينة الجامعية بالمنصورة للطلاب القدامى والجدد

كتب:

ريهام مصطفى
10:49 ص | السبت 29 يوليو 2023
المدينة الجامعية بالمنصورة

المدينة الجامعية بالمنصورة

أعلن موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية عن موعد التقديم للمدينة الجامعية بجامعة المنصورة 2023 الطلاب القدامى والمستجدين، وذلك بداية من شهر أغسطس المقبل، حيث يبدأ التقديم للطلاب القدامى أول أيام شهر أغسطس ويستمر حتى يوم 31 من الشهر ذاته، بينما الطلاب الجدد يبدأ التقديم 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر.

طريقة التقديم في المدينة الجامعية بالمنصورة

وعن كيفية التسجيل في المدينة الجامعية بالمنصورة، يقوم الطالب بالدخول للموقع الرسمي للمدينة من هـنـا، واختيار «قدامى - مستجدين»، وملء بياناته، ثم الموافقة على الإقرار، مع ملاحظة أن الطلاب المستجدين هم طلاب الفرق الأولى أو الإعدادية، والطلاب القدامى هم طلاب ما بعد الفرق الأولى أو الإعدادية. 

المستندات المطلوبة للتقديم إلى المدينة الجامعية

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم إلى المدينة الجامعية بجامعة المنصورة ما يلي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب «والأصل للاطلاع».

2- شهادة ضمان اجتماعي معتمدة من مكتب الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب.

3- إقرار الضامن للطالب معتمد من الجهة التي يعمل بها الضامن.

4- عدد 8 صور شخصية للطالب (مقاس 4×6).

شروط التسجيل في المدينة الجامعية بالمنصورة

بينما جاءت شروط وتعليمات التسجل في المدينة الجامعية بجامعة المنصورة كالآتي:

1- الطلبة المتزوجون غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية.

2- طلبة الانتساب الموجه غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية إلا بالسكن المميز.

3- الطلاب الجدد الحاصلون على شهادات معادلة من داخل مصر، وكذلك كل الأقسام الخاصة بكل كلية، لا يحق لهم السكن إلا بالمدن المميزة.

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