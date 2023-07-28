مشاهد من حفل أحمد سعد في العلمين.. أغنية لشقيقه وتحية لنجم «جعفر العمدة»

قالت سارة سراج موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إلي مدينة العلمين الجديدة، إن حفل الفنان أحمد سعد الذي أقيمت أمس في العالمين الجديدة بدأت الساعه 10.5 مساءً، حيث تم تقديم الحفل بالألعاب النارية، وتواجد آلاف من الجهور في الحفل، وأيضا كانت هناك عربات للإسعاف والشرطة تحسبا لأي ظروف طارئة.

أحمد سعد يحيي عصام السقا

وتابعت سارة سراج في رسالة علي الهواء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفنان أحمد سعد وجه التحية لشقيقه الفنان عمرو سعد وأهدى له أغنية «بحبك يا صاحبي»، كما ووجه التحية للفنان عصام السقا على دوره في مسلسل جعفر العمدة.

وأوضحت سارة سراج، أن الفنان أحمد سعد خصص فقرة في ناهية الحفل وسمها «ما يطلية الجمهور»، وتفاعل الجمهور بشدة مع هذة الفقرة وطلب بعض الأغاني ولبي الفنان أحمد سعد مطالب الجمهور.