محمد رياض: تكليفي برئاسة المهرجان القومي للمسرح شرف.. والافتتاح سيكون متميزا

قال الفنان محمد رياض، رئيس الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح المصري، إن طيلة الشهور الماضية بعد تكليفه برئاسة المهرجان، سعى وفريق العمل، أن تكون الدورة الحالية المرتقب انطلاقها الأسبوع المقبل، بارزة، وتخرج في أفضل صورة، بداية من حفل الافتتاح مرورًا بالندوات والفعاليات وحفل الختام، خصوصًا أنه مهرجان مصري مهم «إن شاء الله حفل الافتتاح يكون مختلفًا».

وأضاف محمد رياض، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن تفاصيل الدورة السادسة عشر بدار الأوبرا المصرية، إن تكليفه من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري، أمرًا وتشريفًا أسعده كثيرًا ووضعه في مسئولية كبيرة، خصوصًا أن هذا المهرجان ذو أهمية قصوى، ومن ثم يجب أن تخرج هذه الدورة بأفضل صورة، وعلى أكمل وجه، «أتمنى أكون عند حسن ظن المسرحيين».

37 عرضا بالمهرجان القومي للمسرح

وأشار إلى أن الدورة المرتقبة تشهد تنافس بين 37 عرض مسرحي جرى إنتاجها منذ العام الماضي، فضلًا عن ثلاث مسابقات في الدورة الـ16 فيها مسابقة العروض المسرحية من مختلف أنحاء الجمهورية، ومسابقة المقال النقدي التطبيقي أو البحث النظري، ومسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول، بخلاف تنظيم ندوات للمكرمين وجلسات محاور فكرية، ومائدة مستديرة، وورش مسرحية للإخراج والتمثيل والإلقاء والسينوغرافيا والإدارة المسرحية.

ماستر كلاس للمخرج خالد جلال

وأوضح أن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، ستشهد ماستر كلاس الهدف منه أن يحكي أحدهم عن تجربته المسرحية المؤثرة، ووقع الاختيار في هذه الدورة على المخرج خالد جلال، ليقدم «ماستر كلاس» في الدورة الحالية.

وتنطلق الدورة السادسة عشر لمهرجان القومي للمسرح المصري، يوم 29 يوليو من الشهر الجاري، وتستمر فعالياته حتى يوم 29 أغسطس من الشهر المقبل، وتحمل اسم عادل إمام، وحسب ما قاله رئيس المهرجان، إن هذه الدورة لم تجد أفضل من اسم الزعيم للاحتفاء به.