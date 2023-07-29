نسب النجاح في الثانوية العامة 2023.. مرتفعة عن العام الماضي

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب النجاح في الثانوية العامة 2023 في مواد ثالثة ثانوي عام للشعبتين علمي وأدبي، خلال زيارته لمركز التصحيح الإلكتروني الرئيسي أمس الجمعة.

ووفقا لتصريحات مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس تتراوح بين 78 إلى 79%، مؤكدة أن النسبة مرتفعة عن العام الماضي.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023

وتمثلت نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 في المواد، وفقا لما أعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، كالتالي:

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%.

- نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1% .

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

- نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%؜.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.

فيما يعقد وزير التعليم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات، وذلك في مقر وزارة التعليم في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، ثم إرسال نسخة من مجاميع نتيجة الثانوية العامة إلى وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، استعداداً لبدء المرحلة الأولي من التنسيق.