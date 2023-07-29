الجمهور عن حفل راغب ونانسي في العلمين: تنظيم جيد وأجواء مبهجة

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «DMC»، أراء الجماهير المتواجدة في مدينة العلمين الجديدة عن رأيها في الحفلات والفعاليات الفنية والترفيهية بمهرجان العلمين.

وأشاد عدد ضخم من الجمهور بمهرجان العلمين وفكرته واستقبلوه بحالة من الحماس والبهجة، وقال أحد الجماهير أثناء حضوره حفل راغب علامة ونانسي عجرم والذي أقيم مساء أمس: «أجواء الحفلة جميلة للغاية ومبسوطين والتنظيم جيد للغاية والمدينة مبهجة»، فيما قال آخر: «التنظيم هايل والدخول في غاية السهولة».

كما سأل المراسل الجمهور، عن أكثر فنان تحب أن تراه في حفلة أمس بين راغب علامة ونانسي عجرم، وتباينت الآراء بين محبي نانسي وراغب.

أغاني نانسي عجرم وراغب علامة

وأحيا الثنائي نانسي وراغب حفل كامل العدد، وقدما بغناء عدد كبير من الأغاني فغنى راغب «نسيني الدنيا، اللي باعنا، الحب الكبير، سهروني الليل، استمارة 6، قلبي عشقها، أسف حبيبتي، في كتير حلوين، تعاليلي»، بينما غنت نانسي عجرم عدد من الأغاني ومن بينهما «أخاصمك آه» وغيرها.

حفلات مهرجان العلمين المقبلة

ومن المقرر أنَّ يحيي عدد من الفنانين حفلات غنائية ومن بينهم محمد منير، وحميد الشاعري، وإليسا، وتامر عاشور وغيرها.