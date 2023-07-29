انطلاق المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب غدا بمشاركة 20 دولة

تنطلق غدا في القاهرة فعاليات الدورة 13 من المعرض والملتقى الدولى للتعليم العالي والتدريب «إيديوجيت»، والتي تُعقد في الفترة من 30 يوليو حتى أول أغسطس 2023، بأحد فنادق التجمع الأول بالقاهرة.

معرض «إيديوجيت» لطلاب الشهادات المختلفة

وتتبنى فعاليات الملتقى الذي يُعقد تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، دعم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.

ويشهد المعرض مشاركة مصرية ودولية واسعة من مؤسسات التعليم العالي، إذ يستضيف الملتقى ممثلي ما يزيد عن 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية منها، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، بخلاف الجامعات الأهلية الدولية والجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية مثل الجامعات الكندية، جامعة هيرتفوردشير، الجامعات الأوروبية.

استضافة عدد من الجامعات الخاصة

كما يستضيف المعرض عددا من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية منها الجامعة البريطانية، وجامعة المستقبل، والأكاديمية البحرية، والجامعة الفرنسية، وجامعة مصر للمعلوماتية، وجامعات العاصمة الإدارية «Hertfordshire» الأوروبية والكندية، وجامعة بدر، وجامعة مصر الدولية.

كما تشارك الجامعات الأهلية الجديدة وعلى رأسها جامعة الجلالة، العلمين، المنصورة وسلمان للمساعد على إتاحة تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر.

وعلى المستوى الدولي يشارك بالمعرض جامعات من أكثر من 20 دولة منها، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، واليابان، وألمانيا، واليونان، وروسيا، والمجر، والأردن.

من جانبه، قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، إن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في مصر لتطوير وتحسين التعليم العالي، والارتقاء بالعملية التعليمية، ومواكبة ما يحدث في العالم، والتوسع في إتاحة فرص تعليمية متنوعة بالتعليم العالي لخريجي المرحلة الثانوية، بما يساعد هؤلاء الطلاب على تحديد مستقبلهم بالشكل المناسب.

وأوضح «شمس الدين»، أن المشاركة كبيرة من الجامعات المصرية في هذه المعارض يعطى رسالة أنها فرصة كبيرة للتواصل المباشر بين الطلاب وأولياء أمورهم والعديد من مؤسسات التعليم العالي، حول طرح الرؤى وتخصصات ووظائف المستقبل.

وأكد «شمس الدين»، أن المعرض سيكون بمثابة فرصة كبيرة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي من خلال التركيز على أهمية التعاون مع مؤسسات الجامعات الدولية والشراكة الفعالة معها، وهو ما يسهم ويدعم الارتقاء بالجامعات المصرية، ويعود بالنفع على الطلاب، لافتا إلى أن المعرض سيكون منصة مهمة أيضا للتعريف ببرامج الجامعات الحكومية بمختلف أنواعها سواء الأهلية أو التكنولوجية أو الحكومية، بعد التطوير الهائل الذي شهدته في السنوات السابقة.

ونوه «شمس الدين»، بأنه لأول مرة يشهد معرض إيديوجيت، مشاركة من الجامعات التكنولوجية ممثلة في جامعة السويدي التكنولوجية، مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بالجامعات التكنولوجية وستكون فرصة كبيرة لتعريف الطلاب بهذه الجامعات.

ومن المقرر أن يعقد على هامش المعرض مسابقات وورش عمل للضيوف، بخلاف منصة لاكتشاف المواهب الطلابية وتقديم الاستشارات التعليمية حول فرص التعليم العالي في مختلف أنحاء العالم.