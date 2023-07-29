121 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أكّد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023-2024 ، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات: الموقع الإلكتروني يعمل 24 ساعة

وأشار «عاشور»، إلى أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إنَّ عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم السبت بلغ حتى الآن 121 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد.

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أنَّ موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أنَّ الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة.

انتظام أعمال اختبارات القدرات بكل الجامعات

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنَّ اختبارات القدرات بكل الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.