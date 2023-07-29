السيطرة على حريق في برج سكني بالفيوم دون خسائر بشرية

اندلع حريق هائل في برج سكني مكون من 10 طوابق بحي المسلة الراقي بمدينة الفيوم، صباح اليوم السبت، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية، أدى لاشتعال النيران في محتويات بعض الشقق وسرعان ما امتدت إلى محتويات باقي الشقق وفي واجهة البرج، وهرعت قوات الإطفاء وسيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحريق على الفور.

بلاغ بحريق هائل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة، باندلاع حريق هائل في برج سكني مكون من 10 طوابق بالمسلة، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، وتبينّ نشوب الحريق في الطابق الخامس بالبرج.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، وقبل أن تمتد إلى باقي البرج، فيما التهمت النيران محتويات شقق الطابق الخامس.

ماس كهربائي السبب

وتبين من معاينة الحريق، أنّ ماسا كهربائيا مفاجئا في الدائرة الكهربية تسببت في اندلاع النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحريق وظروفه وملابساته.