الآثار: تطوير منطقة السلسلة في أسوان وإدراجها ضمن الخريطة السياحية

أعلنت إدارة تفتيش آثار السلسلة في محافظة أسوان، عن تطوير منطقة آثار السلسلة وتضمينها في الخريطة السياحية للمحافظة.

وأوضحت الإدارة أنه بعد دراسة معهد بحوث النيل، وتخطيط وإعداد مقترحات التطوير والمطالبات لمدة 4 سنوات، بهدف إنشاء مرسى نهري يستوعب أكبر عدد من الدهبيات والبواخر السياحية، تم البدأ في إنشاء تكاسي حماية لمسافة تقريبية تصل إلى 170 مترًا، كامتداد للتاكسي القديم، تمهيدًا للبدء في أعمال المرسى بالاضافة إلى وضع المقاييس الفنية والمالية تمهيدًا للتنفيذ.

أسوان أصبحت مركزًا مصدرًا للطاقة

وفي سياق آخر، قال محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن محافظة أسوان ستصبح مركزاً ومصدراً للطاقة، بعد إعلانها عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية، لافتا إلى نجاح مشروع «بنبان» وهو أحد المشاريع التي خططت لها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المتوازنة، التي تستند إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات في الأقاليم المختلفة، بناءً على ميزة نسبية لكل إقليم.

المشروعات الجديدة للطاقة

وأثنى الدكتور محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز» على منطقة بنبان في محافظة أسوان مشيرًا إلى أنها كانت الأفضل من حيث الجدوى الاقتصادية لتنفيذ فكرة أو مشروع الطاقة الشمسية.

وأضاف أن المشروعات الحالية في تلك المنطقة، وخاصة المشروعات الجديدة للطاقة، قد أحدثت نقلة كبيرة في المحافظة، حيث وفرت العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتغير الوضع الاقتصادي في تلك المنطقة.