تجديد حبس سائق «توك توك» بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله في الهرم

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس سائق «توك توك» لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في منزله الكائن بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

سائق توك توك متهم بالتنقيب عن الآثار

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الهرم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الحيزة، يفيد بورود بلاغ عن قيام سائق «توك توك» بالتنقيب عن الآثار في منزله بدائرة القسم.

التنقيب في كفر الجبل

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبعمل التحريات الأولية تبين أن المتهم يعمل سائق توك توك ويبلغ من العمر 40 عامًا بدائرة قسم شرطة الهرم وتحديدًا في كفر الجبل.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته أدوات الحفر، وتبين وجود حفرة في إحدى الغرف بمنزله، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، يقول رامي ربيع مقلد المحامي والخبير القانوني، إن المتهم سينطبق عليهم ما نص عليه «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983.

وأضاف ربيع، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن «كل من حفر خلسة أو أخفى الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من نقب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».