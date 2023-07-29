برلماني يطالب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن تراجع معدلات البطالة يتوقف على عدد من المحاور أبرزها، زيادة معدلات التشغيل من خلال القطاع الخاص، ويكون ذلك عبر استيعاب القطاع غير الرسمي، الذى يمثل رقما ومعادلة كبيرة يجب تعزيز الاستفادة منها بكل الجوانب، إضافة إلى تقديم تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص الرسمي.

تراجع نسبة البطالة

وشدد عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم السبت، على ضرورة توفير التمويل للمشروعات، لاستيعاب أكبر عدد من العمالة، مؤكدا أن استيعاب المشروعات القومية أعداد كبيرة من العمالة، يساهم أيضا في تراجع نسبة البطالة، ومن الحلول التي تنعكس بصورة مباشرة على تراجع البطالة تعزيز الصناعات التحويلية ودعم المشروعات الصغيرة، ومن ثم استيعاب المزيد من العمالة في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والاستفادة من طاقات الشباب المهدر بعضها.

ربط التعليم الفني بسوق العمل

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن تقرير لجنة الخطة الذى أكدت فيه تراجع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، وهو ما يعني تراجع المتعطلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021، يؤكد أن هناك خطوات جادة في هذا الملف وهو ما ينعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد القومي في نفس الوقت.

وأكد ضرورة ربط التعليم الفني بسوق العمل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ليصبح نصيبه 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة وهذا يعنى استيعاب أعداد أكبر من العمالة، مؤكدا أن توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد يساهم بقوة في توفير ملايين فرص عمل خلال الفترة المقبلة.