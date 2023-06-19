خبير اقتصادي: تراجع معدلات البطالة رغم زيادة عدد السكان خلال آخر 10 سنوات

قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إنَّ مصر عانت من معدلات البطالة قبل ثورة 30 يونيو بمعدل 14% بما يعادل 14 مليون مواطن وقتها بجانب عجز ميزان المدفوعات وارتفاع نسبة الدين».

سعيد: 10 ملايين نسمة معدل الزيادة السكانية لمصر خلال العقد الأخير

وأضاف «سعيد» خلال استضافته ببرنامج «مال وأعمال» على شاشة «اكسترا نيوز»، أنَّ معدل النمو السكاني على مدار 10 سنوات زاد بنحو 10 ملايين مواطن ورغم هذا تراجعت البطالة إلى 7% فقط؛ بما يعني القضاء على نصف أزمة البطالة بفضل المشروعات القومية الكبرى.

برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحريك عجلة الإنتاج

وتابع الخبير الاقتصادي: «استهدفت مصر من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي تشغيل عجلة الإنتاج وتحريك الاقتصاد واجتذاب المستثمر، والقضاء على الفوضى وتدشين عدة مشروعات قومية».

وأوضح «سعيد»، أنَّ نواة مشروعات الدولة كانت تطوير قناة السويس وقناة السويس الجديدة التي قدمت مصر بصورة جديدة أمام العالم، بجانب ارتفاع العائد والمردود المالي، قائلاً: «كان مشروع قومي التف حوله المصريين وأظهروا مدى قدرتهم على العمل».