من ضمن الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، تحت مفهوم «الرعاية الاجتماعية»، أتاحت الوزارة مؤسسات رعاية وتأهيل متعددي الإعاقات، ضمن قطاع الشئون الإجتماعية، حيث تقوم هذه المؤسسات على رعاية وتأهيل الحالة التي بها أكثر من إعاقة، عدا إعاقة كف البصر، بالإضافة إلى توفير المهنة التي تتناسب مع إعاقة كل حالة على حدة، بجانب البرامج الرياضية المناسبة لطبيعة الإعاقة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخطوات الالتحاق بمؤسسات «التضامن» لرعاية وتأهيل «متعددي الإعاقة»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

شروط الالتحاق بمؤسسات التضامن لرعاية وتأهيل متعددي الإعاقة

- يشترط ألا يقل السن عن 8 سنوات ولا يزيد عن 18 سنة.

- يشترط عدم إصابة المتقدم بالنوبات التشنجية أوالصرعية.

- كما يشترط إنتماء المعاق إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة.

- يشترط خلو المتقدم من الأمراض المعدية.

خطوات الالتحاق بمؤسسات التضامن لرعاية وتأهيل متعددي الإعاقة

1- تبدأ خطوات الالتحاق بمؤسسات «التضامن» لرعاية وتأهيل متعددي الإعاقة، بتقديم طلب تحويل من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل.

2- تقديم المستندات المطلوبة، والتي تتمثل في: صورة شهادة الميلاد، 4 صور شخصية، صورة البطاقة أو إثبات الشخصية.

3- تقديم طلب التحاق، مرفق به: «بحث إجتماعى، إختبار ذكاء، تقرير طبي​».

وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت خلال الأيام الأخيرة، التسجيل في الموسم السابع من مسابقة «عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، والمتاحة لجميع المواطنين والمقيمين داخل الدول العربية المختلفة على مستوى العالم.