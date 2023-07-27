«التضامن» توضح شروط الانضمام لأندية المسنين.. بينها حسن السلوك

حددت وزارة التضامن الاجتماعى، عددًا من الشروط لانضمام المسنين وكبار السن بأندية المسنين، التي وفرتها الوزارة، تحت مفهوم الرعاية الاجتماعية، كي يتم من خلالها تقديم الخدمات المختلفة لكبار السن، وتكون بمثابة مراكز نهارية لهم، بالإضافة إلى تنظيم برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية.

ما هي شروط الإنضمام لأندية المسنين؟

وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، تتمثل شروط إنضمام كبار السن لأندية المسنين في أن يكون المتقدم للإنضمام حسن السير والسلوك، والتعهد بعدم مخالفة التعليمات، بالإضافة إلى أن يكون عمر الرجال 60 عاما، وعمر السيدة 50 عاما.

خطوات الإنضمام لأندية المسنين:

- سحب الإستمارة من وزارة التضامن الإجتماعى أو مديرية التضامن الإجتماعى التابع لها محل الإقامة.

- تقديم الإستمارة إلى النادي المراد الإلتحاق به.

- دفع رسوم الاشتراك.​

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة شخصية.

- 2 صور شخصية حديثة.

ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، يمكن الإطلاع على عناوين أندية المسنين التابعة للوزارة، من خلال زيارة هذا الرابط.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى، تتيح العديد من الخدمات للمسنين وكبار السن، ومنها رفيق المسنين، وإصدار الكارت الذهبي لكبار السن والمسنين، الذي يقدم مزايا عديدة لهم، منها إعفاء كل الأجهزة والمعدات الطبية بكبار السن من الضرائب الجمركية، وتوصيل معاشات من تتجاوز أعمارهم 80 عاما إلى المنازل، بالإضافة إلى تخصيص أماكن لكبار السن في وسائل النقل العامة.