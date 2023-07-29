انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم.. رطوبة مرتفعة على كل الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، متوقعة أن خلال ساعات النهار طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية، أما في المساء فيكون مائلا للحرارة والرطوبة على كل الأنحاء.

انكسار الموجة الحارة

وفيما يتعلق بالموجة الحارة التي امتدات طوال شهر يوليو، توقعت هيئة الأرصاد، أن تبدأ في الانحسار اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، إلا أننا لا ننعم بهذا الانخفاض، ويظل الطقس شديد الحرارة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، فإنه تنشط الرياح على عدة مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:

- القاهرة 36 - 39

- العاصمة الإدارية 36 - 39

- أكتوبر 37 - 40

- بنها 36 - 39

- دمنهور 35 - 38

- وادي النطرون 38 - 41

- كفر الشيخ 35 - 38

- المنصورة 36 - 39

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 36 - 39

- طنطا 36 - 39

- دمياط 34 - 39

- بورسعيد 34 - 37

- الإسماعيلية 39 - 42

- السويس 38- 41

- العريش 35 - 38

- رفح 35 - 38

- رأس سدر 40- 43

- نخل 41 - 43

- كاترين 36 - 38

- الطور 38 - 41

- طابا 40 - 42

- شرم الشيخ 43 - 45

- الإسكندرية 33- 36

- العلمين الجديدة 33 - 36

- مطروح 30- 36

- السلوم 32- 35

- سيوة 38- 41

- رأس غارب 42- 45

- الغردقة 42- 44

- سفاجا 41- 43

- مرسى علم 43- 45

- شلاتين 42- 45

- حلايب 36- 39

- أبو رماد 38- 41

- رأس حدربة 37 - 40

- الفيوم 40 - 42

- بني سويف 40 - 42

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 45

- قنا 44 - 45

- الأقصر 43- 44

- أسوان 44- 45

- الوادي الجديد 43- 44

- أبوسمبل 42- 43