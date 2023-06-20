«Blowup» يستكمل رباعية «كلاسيكيات أنطونيوني» في سينما زاوية

يواصل برنامج نظرة على السينما الإيطالية في نسخته الثانية، عروضه في سينما زاوية بوسط البلد، ويعرض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم فيلم «Blowup» أو «صورة مكبرة» للمخرج مايكل أنجلو أنطونيوني، الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي عام 1966، والذي يعرض ضمن قسم «كلاسيكيات أنطونيوني».

ويجمع الفيلم في بطولته كلا من الممثل البريطاني ديفيد همينجز والممثلة البريطانية فانيسا رديجريف، ومن المقرر أن يعاد عرض الفيلم مرة أخرى يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشر مساء.

تفاصيل برنامج نظرة على السينما الإيطالية

تستضيف سينما زاوية النسخة الثانية من برنامج نظرة على السينما الإيطالية، والذي يعرض مجموعة متنوعة الأفلام الإيطالية المعاصرة التي عرضت في عدد من المهرجانات البارزة حول العالم على مدار العام الماضي، بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، وتستمر فعالياته حتى 27 يونيو الجاري.

ويضم البرنامج قسم خاص يلقي الضوء على أعمال المخرج الإيطالي الشهير مايكل أنجلو أنطونيوني بعنوان «كلاسيكيات أنطونيوني»، يضم 4 من أبرز أعماله السينمائية.